Центризбирком выдал разрешение телеведущей Ксении Собчак на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, одобрив таким образом ее участие в президентских выборах, передает РИА «Новости».

«Разрешить кандидату на должность президента России Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», — говорится в постановлении ЦИК.

Таким образом, Собчак разрешили начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.