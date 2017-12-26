Конечно же, подводя итоги уходящего 2017-го года, мы не могли устоять перед соблазном процитировать еще раз смачные перлы провластных чиновников, веселящих (или напротив шокирующих) нашего читателя в течение 2017-го года. Конечно же, цитаты, представленные вашему вниманию, не столь эпатажны, как в прошлом году. К примеру, в 2017-м депутаты ММ не предлагали учителям подрабатывать на стройках, не предлагали меньше есть, нас не обзывали отбросами, за что, конечно же, огромное, искреннее и сердечное спасибо.

Но весомые расхождения с реальностью все же чувствовались. А уж кто возглавит ТОП-5 – решать исключительно вам.

Муса Гулиев, депутат Милли Меджлиса:

— У азербайджанского народа нет причин быть недовольными

Сиявуш Новрузов, исполнительный секретарь Партии «Ени Азербайджан»:

— Зарплаты депутатов меньше, чем у начальника полиции или районного прокурора. Да и сам бюджет ММ гораздо меньше чем бюджет отдельного района

Абид Шарифов, вице-премьер Азербайджана:

— Самые древние и благоустроенные города Европы и Америки утопают в воде. Я уже молчу о Токио и странах Азии. Затопление этих городов иногда приводит к большим потерям, в том числе и к человеческим жертвам. А у нас в Баку, как только высота осадков достигает 10-15 см, мы начинаем паниковать и кричать «SOS».

Гаджибала Абуталыбов, мэр Баку:

— Пособники убийц, совершивших геноцид азербайджанцев, к сожалению, живы и по сей день. Вследствие этого на фасаде части здания Союза писателей недавно появилась цифра «26» и надпись на английском языке «Twenty six»

Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли:

— У повышения пенсионного возраста нет негативной стороны. Продолжительность жизни увеличилась. Здоровье это позволяет. Учителя и врачи ругаются с нами, дескать, мы еще полны сил, а вы отправляете нас на пенсию.

Список чиновничьих перлов 2017-го завершает патетически-пугающая реплика вице-премьера Али Гасанова о том, что до 2020-го года в стране не останется ни одного бедного.

Вот тут мы все и призадумались: то ли 4 миллиарда манатов, поступившие в госбюджет от продажи нефти народу раздадут (вот когда житуха-то настанет), то ли все мы вымрем. Тем более, что новость о похоронах бедных за счет государства – сегодня так же в рейтинге топовых.

Мы искренне надеемся, что год Желтой Собаки принесет кому-то здоровья, кому-то богатства, кому-то личного счастья. А кому-то и мозгов. Дай-то Бог, как говорится.

Яна Мадатова

Minval.az