Администрация президента США Дональда Трампа выступила с предложением назвать столицей Палестины город Абу-Дис, имеющий общую границу с Иерусалимом. Об этом, как сообщает телеканал Al Jazeera, заявил во вторник глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

«Вашингтон предложил властям Палестины назвать город Абу-Дис столицей Палестины», — приводит слова Хании телеканал.

Лидер ХАМАС также добавил, что «предложение Вашингтона содержит в себе предложения по налаживанию ситуации в секторе Газа путем проведения политических реформ».