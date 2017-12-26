Программист Джонатан Левин выпустил утилиту LiberiOS для Jailbreak iPhone X. Программа также работает с iPhone 8 и другими смартфонами Apple, пишет Redmond Pie.

Создатель LiberiOS отмечает, что программа действует на всех iPhone, iPad и iPod Touch, поддерживающих iOS 11.0. Для взлома использовалась уязвимость в iOS 11.1.2, найденная сотрудником Google Иэном Биром. Однако с данной версией Jailbreak не работает магазин твиков и приложений Cydia. Вероятно, это связано с тем, что программа еще не адаптирована для новой версии iOS.

На данный момент Jailbreak, производимый с помощью LiberiOS, является привязанным. То есть после перезагрузки смартфона взлом необходимо проводить заново. Левин не несет ответственности за работоспособность устройства после взлома. Также рекомендуется сделать резервную копию и использовать Apple ID без привязанной карты оплаты.

Jailbreak — операция, которая дает доступ к файловой системе аппарата. Взламывая устройство посредством этой операции, пользователь нарушает соглашение с Apple и лишается права на гарантийное обслуживание гаджета. Отменить Jailbreak можно с помощью сброса устройства.