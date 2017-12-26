Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство» по факту нападения на водителя автобуса вечером 25 декабря, сообщили «Росбалту» в пресс-службе городского Следственного комитета.

Установлено, что напротив дома 68 на Октябрьской набережной произошел дорожный конфликт. На водителя автобуса, перевозящего школьников, их родителей и учителей, напал 44-летний уроженец Азербайджана Ализаде Мустафаев и неизвестная женщина. Мужчина нанес пострадавшему многочисленные удары ножом, а его спутница — несколько ударов неустановленными предметами. После этого они скрылись на автомобиле Range Rover.

Водителя автобуса госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.