Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о своём намерении подать иск против Службы безопасности Украины (СБУ) в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью получить компенсацию за похищение. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

«Готовим иск в Европейский суд по правам человека. Я буду требовать компенсацию за похищение. Когда на Украине сменится власть, каждый из них будет отвечать не просто за то, что они сделали со мной, а за то, что они ежедневно делают с гражданами Украины», — уточнил политик.

При этом Саакашвили добавил, что также намерен подать иск против СБУ и на территории страны.

«Мы сейчас готовим к СБУ иск за бандитизм, нападение, похищение человека. Они меня похитили. Это подтверждено официально», — заключил он.