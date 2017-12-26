В госбюджете на 2018 год планируется выделить 150 млн манатов на удовлетворение жилищных нужд населения и получения жилья на льготных условиях.

Об этом сообщает Report, ссылаясь на указ президента Азербайджана о некоторых вопросах, связанных с применением закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год».

Таким образом, расходы в этом направлении в госбюджете на следующий год остаются без изменений. В уточненном бюджете на 2017 год аналогичные расходы были увеличены на 50% по сравнению с первоначальным утвержденным бюджетом, до 150 млн манатов.

Следует отметить, что, согласно вынесенному на обсуждение парламента первоначальному проекту бюджета на 2018 год, на жилищные нужды населения, льготное жилье для граждан и социальную ипотеку предусматривалось выделить 250 млн манатов.