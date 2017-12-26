Сотрудничество налоговых органов Азербайджана и Грузии и обмен опытом налоговиков двух стран дало положительные результаты, заявил министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с министром финансов Грузии Мамукой Бахтадзе, сообщает «Грузия Онлай».

М.Джаббаров подчеркнул необходимость углубления существующих отношений.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями возможностями сотрудничества между сторонами по вопросам взаимопомощи и обмене оперативной информацией в налоговой сфере. Также достигнута договоренность о визите представителей налогового ведомства Азербайджана в Грузию с целью обмены опытом в налоговой сфере.