Сотрудники турецкой полиции задержали 12 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), которые планировали совершить теракты на территории республики во время празднования Нового года, сообщает ТАСС.

По данным турецкой газеты Sabah, экстремисты были арестованы в городе Адана на юге страны во время спецоперации. Двое террористов являются гражданами Сирии.

1 декабря в Стамбуле были задержаны более 60 человек по подозрению в связях с ИГ, а в начале ноября Главное управление безопасности Турции сообщило о задержании 283 человек по подозрению в причастности к группировке. Тогда в рамках проведенных спецопераций у подозреваемых обнаружили 66 самодельных взрывных устройств. Некоторые из задержанных планировали совершить теракты, в том числе в Анкаре и Стамбуле.