27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром кое-где будут слабый туман, изморось. Подует временами усиливающийся южный ветер.

В Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов сообщили, что температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7°, днем 9-14°, в Баку ночью 5-7°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 мм до 768 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако ночью и утром на Большом Кавказе местами возможны дожди. В отдельных районах будет туман. Подует временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с 27 до 29 декабря слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.