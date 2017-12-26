Знаменитый украинский пловец Михаил Романчук не намерен выступать за другую страну, несмотря на большое количество проблем на Родине. Вице-чемпион мира-2017 откровенно высказался о смене спортивного гражданства.

«Тут как не сопротивляйся, такие мысли появляются. Почему, например, Азербайджан и Турция готовы дать тебе все условия, все что ты хочешь, а в родной стране к тебе нет дела. Это довольно грустно. Страну я не буду менять. Несмотря на все проблемы, которые тут есть, я — украинец, я тут родился и буду выступать за Украину. В Украине людям, к сожалению, нет никакого дела к нашему виду спорта. Хотя у нас есть очень высокие результаты, но это никого не интересует», — сказал Романчук в интервью «UA:Першому».