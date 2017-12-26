Российское издание «Росбалт» опубликовано статью, посвященную теме интенсификации переговоров между Баку и Брюсселем.

Издание отмечает, что Европейский союз сообщает о возобновлении диалога с Азербайджаном по подписанию с ним нового всеобъемлющего соглашения, направленного на активизацию партнерства. Текст, выложенный на сайте Еврокомиссии, носит откровенно вкрадчивый и даже комплиментарный характер.

«Баку, в отличие от некоторых своих соседей по постсоветскому пространству, отказался подписывать с ЕС Соглашение об Ассоциации, что читается, как отсутствие интереса к политической смычке с Европейским Союзом, часто критикующим его за недостаток демократии и свободы слова — в этом смысле Брюссель недалеко ушел от Вашингтона. Кроме того, Баку не видит от Европы действенной поддержки в урегулировании карабахского конфликта.

Более того, чрезмерное сближение с ЕС грозит Азербайджану навязыванием «ценностей», законодательства и образа жизни, чуждых менталитету его населения и властной иерархии. Словом, Азербайджан не терпит вмешательства в свои дела, не желает вступать в политические альянсы, противоречащие интересам его партнеров, включая Россию и Турцию, и глобализации предпочитает развитие двусторонних отношений. Поэтому не вполне понятно, для чего ему понадобилось специальное соглашение с ЕС, и непонятно это будет до тех пор, пока одна из сторон не обнародует проект соответствующего документа, если такое вообще случится», — пишет «Росбалт».

Далее издание отмечает: «На сегодняшний день очевидно одно: Европа, которой не удалось полноценно втянуть Азербайджан в программу «Восточное партнерство», не расстается с идеей распространения «мягкой силы» на республику. Ставка в этом деле делается вполне примитивная, несколько скорректированная на гуманитарное влияние через посулы населению тех свобод, которые оно сегодня не имеет; повышения социального и экономического благополучия; «открытия» благополучной Европы для всех азербайджанцев со всеми вытекающими отсюда «радостями». Вероятно, такой путь избран потому, что Евросоюзу не удалось добиться военно-политического и экономического подчинения Азербайджана, который любую инициативу Запада в отношении него рассматривает сквозь призму национального суверенитета и устойчивости действующей власти».

Российское издание полагает, что несмотря на согласие Азербайджана обсуждать вопрос подписания соглашения, действовать по «стандартам» Брюсселя он не станет — будет торговаться и продвигать собственные «стандарты». Поэтому расчет на то, что документ подпишут к концу наступающего года, может не оправдаться, и Евросоюзу придется повременить с расширением своего влияния на Южном Кавказе, приходит в выводу автор статьи.

Издание отмечает, что Азербайджан — страна самодостаточная, и она вправе диктовать свои условия Евросоюзу, заинтересованному в ней хотя бы в контексте собственной энергетической безопасности и относительной независимости от поставок российского природного газа: «Поэтому ЕС — пока, во всяком случае, — будет приближаться к Баку исключительно в «мягких перчатках», поскольку «ежовые рукавицы» только отдаляют его от Брюсселя».

Как напоминает «Росбалт», азербайджанская делегация на прошедшем недавно заседании Постоянного совета ОБСЕ заявила, что представительство ЕС в Вене проявляет очень малый интерес к диалогу и сотрудничеству с Азербайджаном, и рассматривает ОБСЕ как платформу для противостояния и обвинений. «Представительство Европейского союза в ОБСЕ хотя и защищает важность неприкосновенности признанных на международном уровне границ стран-членов ОБСЕ, уважения их суверенитета и территориальной целостности, но почему-то не демонстрирует принципиальной позиции в отношении карабахского конфликта», — сказано в заявлении. По мнению азербайджанской делегации, двойные стандарты представительства ЕС в ОБСЕ остаются источником беспокойства, и такой подход не может послужить расширению сотрудничества сторон.

«А сотрудничество это необходимо ЕС еще и для «увода» Азербайджана от тандема с Россией и Турцией. Но именно последняя твердо поддерживает Баку в вопросе карабахского и армяно-азербайджанского конфликтов, и на этом фоне декларативные заявления Евросоюза по поводу приверженности принципу территориальной целостности Азербайджана выглядят довольно жалко. И в этом плане Баку больше может рассчитывать на РФ с Турцией и даже на Иран, являющийся союзником Армении, однако выступающий за скорейшее урегулирование конфликта во избежание дестабилизации обстановки на своих границах.

Кстати, на прошлой неделе в Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана, не оставившая никакого сомнения в настроениях Анкары по урегулированию. Как сказал турецкий министр Мевлют Чавушоглу, «Заявления со стороны Армении для нас не имеют никакого значения». Кроме того, бакинская встреча подтвердила намерение трех стран плотно сотрудничать в сфере энергетики. Интересно, как отнеслись к этому действу в Брюсселе, и не станет ли оно намеком на то, что Анкара будет крайне внимательна к тому, какие связи ЕС хочет установить с Азербайджаном, и как это может отразиться на принятии последним независимых решений и отстаивании суверенных прав.

Словом, вопрос переманивания Азербайджана видится довольно болезненным для Турции, да и для России — тоже», — резюмирует российское издание.

Minval.az