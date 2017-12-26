В рейтинге Speedtest Global Index компании Ookla за ноябрь Азербайджан не смог войти в первую сотню и занял 102-е место по скорости широкополосного интернета со скоростью загрузки 10,81 Мбит/с, говорится в отчете компании.

Кроме того, по скорости мобильного интернета Азербайджан занимает 60-ю строчку рейтинга со скоростью передачи данных 19,82 Мбит/с.

Лидером по скорости широкополосного интернета является Сингапур (153,85 Мбит/с), мобильного интернета – Норвегия (62,66 Мбит/с).

В Грузии скорость широкополосного интернета составляет 19,82 Мбит/с (67 место), Украине — 34,70 Мбит/с (42 место), Беларуси (51 место)- 27,26 Мбит/с. В Армении 19,49 Мбит/с (70 место), в Турции — 16,30 Мбит/с (84 место), в России — 36,90 Мбит/с (40 место).

Среди развивающихся стран 5-е место в рейтинге занимает Румыния (104,46 Мбит/с), 6-е — Венгрия (92,47 Мбит/с), 11-е – Литва (75,94 Мбит/с).