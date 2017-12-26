Бывшему начальнику Севанского ЗАГС-а М.К. инкриминируется взяточничество, должностной подлог и хищения.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, его деятельностью заинтересовались правоохранительные органы несколько лет назад. В деле различные эпизоды, касающиеся взяточничества и подлога документов. По одному из эпизодов, М.К. способствовал незаконному пересечению границы. По делу проходит еще один обвиняемый, С.Г., который, согласно обвинению, не имел разрешения на въезд в Армению и в январе 2014 года обратился к М.К. с просьбой о содействии. М.К. предоставил фальшивый паспорт, по которому С.Г. попал в страну.

М.К. с сентября 2014 года находится под арестом.