Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров назначил себе двух советников и помощника.

Новыми советниками министра стали Джамал Гасымов и Эльнур Алиев.

Дж. Гасымов ранее возглавлял аппарат министерства образования, а Э. Алиев — отдел информации министерства. Некоторое время он также был заместителем начальника и и.о. начальника Управления образования г. Баку, информирует Репорт.

Помощником Джаббарова назначена Джейхуна Мухтарова.

Дж. Мухтарова являлась помощником М. Джаббарова в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» и в министерстве образования.