Правительство Азербайджана в 2018 году планирует направить 22 млн манатов на увеличение уставного капитала ОАО «Азерсу».

Как передает Интерфакс-Азербайджан, в законе «О госбюджете» на 2018 год, опубликованном во вторник, на следующий год для Азерсу предусмотрено выделение 29,4 млн манатов.

Из них 22 млн манатов планируется направить на увеличение уставного капитала с целью регулирования долговых обязательств общества.

Кроме этого, 7,4 млн манатов Азерсу получит из госбюджета в виде субсидий.

Уставный капитал Азерсу на 1 января 2017 года равен 400 млн манатов. Обязательства общества на начало текущего года оцениваются в 970,125 млн манатов.