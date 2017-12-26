Азербайджан является стратегическим партнером Израиля, как и в прошлом, сейчас он тоже является примером межрелигиозной и межнациональной толерантности.

Об этом заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

Либерман заявил, что отношения между Израилем и Азербайджаном находятся на высоком уровне и подчеркнул, что дружественные отношения еще более укрепились и дали эффект.

«Это однозначно идет на пользу обеих сторон. Наше сотрудничество основано на взаимном интересе. Надеюсь, что наши связи и впредь будут еще больше развиваться. Израиль и Азербайджан выступают во многих сферах с общей позиции. Наше сотрудничество охватывает сферы высоких технологий, сельского хозяйства, энергетики, безопасности и другие сферы. Я верю, что наши двусторонние связи продолжат расширяться», — сказал он в интервью «Азертадж».

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, министр обороны Израиля подчеркнул, что наша страна занимает в этой проблеме крайне ответственную позицию:

«Я многократно заявлял, что Израиль с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана. Мы всегда подчеркиваем, что ваша страна действует в рамках норм международного права. Мы поддерживаем азербайджанский народ и полагаем, что эта проблема может быть решена только путем прямых переговоров сторон конфликта без жесткой позиции и предвзятого подхода международного сообщества. Потому что любое стремление, далекое от реальных фактов и объективной позиции, не решает проблему, а только усугубляет ее».