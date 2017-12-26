Грузия может использовать Армению для реализации своей продукции на рынках Евразийского экономического союза. Об этом президент Армении Серж Саргсян заявил в Тбилиси.

Выступая на пресс-конференции в Тбилиси, Саргсян сказал, что «грузинская сторона должна использовать возможности Армении и свободные экономические зоны, чтобы продавать свою продукцию на рынках Евразийского экономического союза. Любая организация, зарегистрированная в Армении, может быть очень полезной с этой точки зрения».

Президент Грузии также отметил, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе не является проблемой для углубления экономических отношений между Тбилиси и Ереваном.

«Грузия подписала с Евросоюзом Соглашение об ассоциации и у нас есть свободная торговля с Европой, а Армения является членом Евразийского таможенного союза, однако это обстоятельство никак не ослабило экономическое сотрудничество между нашими странами. Напротив, в этом году мы видим, что товарооборот между нашими странами вырос, ежегодно растет и показатель туризма», — сказал Маргвелашвили.

Саргсян также подчеркнул значение зоны свободной торговли, отрытой на границе с Грузией, благодаря которой грузинская продукция может выходить на иранский рынок.

«Новая зона свободной экономической торговли даст очень много возможностей Грузии экспортировать продукцию и услуги на другие платежеспособные рынки, например в Исламскую Республику Иран», — отметил президент Армении.

Саргсян указал на то, что страны должны углублять сотрудничество в транспортно сфере.

«Сегодня мы коснулись нашей расширенной торгово-экономической повестки дня и прежде всего подчеркнули вопрос углубления сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт, в том числе поговорили об эффективном использовании транзитных возможностей стран», — сказал он.