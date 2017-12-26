Зять бывшего министра налогов Фазиля Мамедова, занимавший высокую должность в Министерстве налогов, уволен.

Как передает Modern.az, первый заместитель начальника Департамента предварительных расследований налоговых преступлений при Министерстве налогов Намиг Гулиев был отстранен от должности на прошлой неделе.

Муж сестры Фазиля Мамедова Намиг Гулиев ранее работал советником министра в Минналогов. В феврале 2016 года он был назначен на должность первого заместителя начальника Департамента предварительных расследований налоговых преступлений.