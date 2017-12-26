Компания «Киевская площадь» российских миллиардеров азербайджанского происхождения Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела у группы компаний «Альянс», президентом которой является еще один член списка Forbes Муса Бажаев, спорткомплекс «Олимпийский».

Сделка была осуществлена в декабре 2017 года, сообщили Forbes в пресс-службе «Киевской площади». Сумму сделки в компании не комментируют. Новые собственники «Олимпийского» — Нисанов и Илиев —планируют инвестировать в проект не менее $300-400 млн, уточнила представитель «Киевской площади».

Спорткомплекс «Олимпийский» у метро «Проспект Мира» был построен к Олимпийским играм в Москве в 1980 году. По словам заместителя мэра в правительстве Москвы Александра Горбенко, «на сегодняшний день все спортивные объекты спорткомплекса «Олимпийский» морально устарели и уже не отвечают потребностям столицы и международным стандартам качества обслуживания. «Олимпийскому» давно требовалась реконструкция, требовался инвестор, который готов взять на себя модернизацию этого важного для Москвы объекта», — сообщил Forbes Александр Горбенко.