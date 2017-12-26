Россия заявила Соединенным Штатам, что обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.

Об этом сказал в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Мы откровенно говорим американским партнерам о нашей обеспокоенности по поводу планируемых за океаном поставок на Украину летальных вооружений», — сказал Карасин.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракет Javelin.

В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.