По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретились с солдатами, несущими боевое дежурство на передовых позициях на линии противостояния с противником.

Как сообщается на сайте Минобороны, после доклада об оперативной обстановке, Министр обороны поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих в окопах.

Затем генерал-полковник З.Гасанов принял участие в открытии солдатской казармы, построенной для военнослужащих, проходящих службу на передовой линии, и ознакомился с созданными здесь условиями.

Министр обороны передал личному составу поздравления Верховного Главнокомандующего по случаю наступающих праздников, а также от имени главы государства вручил награды и праздничные подарки отличившимся военнослужащим.

Министр обороны еще раз довел до личного состава задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед Азербайджанской Армией, и высоко оценил боеспособность и уровень морально-психологической подготовки военнослужащих.