На минувшей неделе специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан не допустили к ввозу на территорию Российской Федерации две товарные партии, прибывшие из Азербайджанской Республики.

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, в ходе карантинного фитосанитарного контроля на Дагестанском участке автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ для исследований были отобраны образцы перевозимой табачной продукции, а также сметки с автомашины. Согласно заключению Дагестанского филиала Всероссийского центра карантина растений в образцах обнаружен вредный карантинный объект — повилика полевая, — который способен поражать однолетние и многолетние травы, кустарники, плодовые деревья, дикорастущие травы, виноградники, овощные, технические и бахчевые культуры.

Распространение повилики чревато колоссальными экономическими потерями. Она значительно снижает объемы урожая, а также ухудшает качество продукции.

По этой причине госинспекторами Россельхознадзора принято решение о запрете ввоза из Азербайджана на территорию РФ двух товарных партий табачного сырья общим объемом 39,5 тонн.

За нарушение ФЗ № 206 «О карантине растений» владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции».