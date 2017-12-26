В концу 2018 года можно ожидать наплыв туристов из Китая в Азербайджан.

Об этом заявила представитель Национального бюро пропаганды туризма Джамиля Талыбзаде, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, сообщает Sputnik Азербайджан.

Она отметила, что Китай — достаточно бюрократическая страна, и привлечь туристов оттуда достаточно сложно. Необходимо пройти несколько этапов, чтобы добиться поставленных целей.

Но первые шаги уже сделаны. В августе 2017 года в Азербайджан были приглашены десять популярных блогеров из Китая.

«Китайский рынок — очень большой, и там критически мало информации об Азербайджане. Китайцы пользуются другими социальными сетями, которыми не пользуемся мы», — пояснила представитель Нацбюро.

Приглашенные в Азербайджан блогеры в течение недели гуляли по стране и делились впечатлениями от поездки на своих страницах. Интересно, что всего за 30 минут их новые публикации набирали несколько тысяч «лайков».