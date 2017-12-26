Бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев днем 25 декабря был задержан в парке около метро Нариман Нариманов и доставлен в 17-е отделение полиции Наримановского РУП.

Об этом «Голосу Америки» сообщил его брат Рахаб Газиев.

Рахабу Газиеву позвонили около 20:00 из 17-го отделения полиции и сообщили, что его брат находится там. Он пошел туда, но ему сказали приходить 26 декабря в 10 утра.

Рахаб Газиев отмечает, что ему не сообщили причину задержания его брата.

Отметим, что правоохранительные органы пока не распространили информацию о задержании экс-министра.

Рагим Газиев был министром обороны в 1992-93 гг. В 1993 г. был арестован по обвинению в сдаче противнику города Шуша и впоследствии приговорен к смертной казни за военные преступления, которая была заменена на пожизненное заключение. В 2005 г. Газиев был помилован.