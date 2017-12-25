Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Турции, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Об этом сообщили на заседании исполкома Российского футбольного союза. Встреча пройдет 30 мая в Инсбруке.
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Турции, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Об этом сообщили на заседании исполкома Российского футбольного союза. Встреча пройдет 30 мая в Инсбруке.
Дата: 2017/12/25 22:30
Раздел: Спорт
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