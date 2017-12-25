В Шеки 80-летняя женщина получила сильные ожоги в результате несчастного случая.

Как сообщает АПА, сегодня примерно в 15:50 жительница села Баш Дашагыл Огузского района Ханым Абдулрагим гызы Солтаналиева (1937 г.р.) была доставлена в Шекинскую ЦРБ с сильными ожогами.

Как сообщили в ЦРБ, в ходе обследования было установлено, что 80-летняя Х. Солтаналиева по неосторожности упала в горящую мусорную яму во дворе фермы, расположенной на административной территории села Кичик Дехне Шекинского района, в результате чего она получила сильные ожоги. Размещенной в реанимационном отделе Х. Солтаналиевой был поставлен диагноз термическая травма. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.