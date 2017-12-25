В Тбилиси состоялись переговоры на высшем уровне в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.

Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили приветствовал делегацию во главе с президентом Армении Сержем Саргсяном. Глава грузинского государства подчеркнул, что рад тому, что год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами завершается визитом Сержа Саргсяна, который придаст новый импульс укреплению дружбы между двумя народами.

Как сообщает армянский интернет-портал News.am, президенты двух стран с удовлетворением констатировали рост товарооборота, прогресс в сфере туризма, сотрудничество в ряде других сфер. Одновременно было отмечено, что потенциал гораздо больше и необходимо продолжить работу. Президенты Саргсян и Маргвелашвили отметили важность региональной безопасности и мира для процветания стран региона, обеспечения благоприятных условий для развития экономики. В ходе встречи в расширенном составе члены делегаций представили сотрудничество по разным сферам, процесс выполнения совместных программ, достижения и задачи и пути их решения, после чего главы государств дали соответствующие поручения.