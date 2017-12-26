В результате ведущий Первого Канала высказал следящее мнение: «Убери свою татуху дешевую, она скорее у тебя не набитая, а нарисованная. …Карабах, всю в одну кучу. Проговорился, выдохнул? А теперь смотри! Сейчас Фуад Аббасов продемонстрировал тебе тот мир о котором ты так радостно говоришь. Тот мир о котором ты треплешь сидя на лавке, будет выглядеть ровно так, как ты сейчас продемонстрировал. Ты пытаешься что-то сказать Фуаду, а он даже на тебя внимание не обращает. Ты пыхтишь, у тебя пар из ушей, а ты сделать ничего не сможешь»