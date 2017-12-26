На втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао найдены тела 240 человек, десятки из них извлечены из вышедшей из берегов реки. Об этом сообщает в понедельник, 25 декабря, «Корреспондент» со ссылкой на местную полицию.
На втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао найдены тела 240 человек, десятки из них извлечены из вышедшей из берегов реки. Об этом сообщает в понедельник, 25 декабря, «Корреспондент» со ссылкой на местную полицию.
Дата: 2017/12/26 0:17
Раздел: Мир
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