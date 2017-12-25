В столице Казахстана на входе в один из городских парков загорелась новогодняя елка, передает Sputnik Казахстан.
Пламя охватило искусственную ель около 6 часов утра. Пожар потушили через полчаса, жертв и пострадавших нет.
В столице Казахстана на входе в один из городских парков загорелась новогодняя елка, передает Sputnik Казахстан.
Пламя охватило искусственную ель около 6 часов утра. Пожар потушили через полчаса, жертв и пострадавших нет.
Дата: 2017/12/25 22:46
Раздел: Бывший СССР
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