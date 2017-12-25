Глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Гошгара Илахи оглу Тахмазлы руководителем Агентства продовольственной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба президента страны.
Глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Гошгара Илахи оглу Тахмазлы руководителем Агентства продовольственной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба президента страны.
Дата: 2017/12/25 20:01
Раздел: Азербайджан
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В результате ведущий Первого Канала высказал следящее мнение: «Убери свою татуху дешевую, она скорее у тебя не набитая, а нарисованная. …Карабах, всю в одну кучу. Проговорился, выдохнул? А теперь смотри! Сейчас Фуад Аббасов продемонстрировал тебе тот мир о котором ты так радостно говоришь. Тот мир о котором ты треплешь сидя на лавке, будет выглядеть ровно так, как ты сейчас продемонстрировал. Ты пытаешься что-то сказать Фуаду, а он даже на тебя внимание не обращает. Ты пыхтишь, у тебя пар из ушей, а ты сделать ничего не сможешь»