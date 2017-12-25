25 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Беглова полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Ранее Александр Беглов был полпредом в Центральном федеральном округе, сообщает ТАСС.

Александр Дмитриевич Беглов родился 19 мая 1956 года в городе Баку Азербайджанской ССР (ныне — Азербайджанская Республика). Отец — участник Великой Отечественной войны.

В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2003 году — Северо-Западную академию государственной службы (ныне — Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).

Кандидат технических наук. В 1994 году в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете защитил диссертацию на тему «Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба».

Доктор экономических наук. В 2012 году в Московском государственном университете технологий и управления им. К. Г. Разумовского защитил диссертацию на тему «Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов».

В 1976-1978 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.

В 1979-1985 годах занимал инженерно-технические, затем руководящие должности в строительных организациях Ленинграда.

В 1985 году был назначен начальником управления капитального строительства №3 Главного управления капитального строительства исполнительного комитета Ленинградского городского совета народных депутатов (Ленгорисполкома).

С 1986 по 1988 год — заведующий отделом строительства и промышленности строительных материалов Ленгорисполкома.

В 1989-1990 годах — заведующий сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС.

В 1990-1991 годах работал заместителем начальника управления капитального строительства исполкома Ленинградского совета народных депутатов (Ленсовета).

С 1991 по 1997 год — главный инженер совместного российско-германского строительного предприятия «Мелазель» (с 1992 года — ТОО «Мелазель»; с 2000 года — ТОО «Олимпия-2000»). Беглов занимался бизнесом в строительно-ремонтных и транспортно-ремонтных фирмах. В частности, являлся одним из учредителей ТОО «Росэкотех», ТОО «Аэро-Рекорд», производственно-транспортной компании «Стык», ООО «Издательский дом «Деловой партнер». Участвовал в создании российско-германской строительной компании ЗАО «Олимпия-Ко», был президентом некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий дорожного комплекса Санкт-Петербурга».

В 1997-1999 годах — старший научный сотрудник кафедры теоретической механики, докторант Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

С сентября 1999 года по июнь 2002 года — глава территориального управления Курортного административного района Санкт-Петербурга.

В июне 2002 года был назначен вице-губернатором — руководителем канцелярии администрации Санкт-Петербурга. После назначения губернатора города Владимира Яковлева заместителем председателя правительства РФ, с июня по октябрь 2003 года исполнял обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

В мае 2003 года вступил в партию «Единая Россия». С июня 2003 по июль 2004 года — секретарь политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения партии. Был членом Высшего совета партии.

В 2003 году перешел на работу в Администрацию президента РФ. С 15 октября 2003 года по 27 мая 2004 года — первый заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. До 1 ноября 2003 года должность полпреда занимала Валентина Матвиенко, затем ее сменил Илья Клебанов.

7 декабря 2003 года Беглов был избран депутатом Госдумы IV созыва по списку партии «Единая Россия» (возглавлял региональную группу «Петербургская»). От депутатского мандата отказался.

С 27 мая 2004 года по 12 мая 2008 года — помощник президента РФ — начальник Контрольного управления президента РФ. Пост главы государства в этот период занимал Владимир Путин. Беглов осуществлял организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента по вопросам контроля за исполнением федеральных законов, указов, распоряжений и др.

С 12 мая 2008 года по 23 мая 2012 года — заместитель руководителя Администрации главы государства Дмитрия Медведева (до декабря 2011 года Администрацией руководил Сергей Нарышкин, затем — Сергей Иванов). Беглов курировал канцелярию президента РФ, отвечал за документооборот.

С 23 мая 2012 года по 25 декабря 2017 года — полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе. Ранее этот пост занимал Олег Говорун, возглавивший в 2012 году Министерство регионального развития РФ.

С 25 мая 2012 года — член Совета безопасности РФ.

Председатель Совета при президенте РФ по делам казачества (с 2009 года).

Член Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам (с 30 июня 2016 года).

Был членом Совета при президенте по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (в 2005-2008, 20012-2016 годах).

Возглавлял советы директоров ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (с июля 2008 года), ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева» (2009-2011). Являлся председателем наблюдательного совета Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Входит в общественно-попечительский совет кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 6 млн 843 тыс. руб., супруги — 2 млн 754 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ I класса (2004).

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2012, 2006), почетной грамотой правительства РФ (2006).

Заслуженный строитель РФ (2004).

Имеет ордена Русской православной церкви: Святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2011), Преподобного Сергия Радонежского I степени (2013; 2014).

Женат, имеет трех дочерей. Супруга — Наталья Владимировна Беглова, председатель Комитета по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга.