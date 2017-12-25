В Баку за час до наступления Рождества мужчина заставил поволноваться некоторых сотрудников Посольства США в Азербайджане. Злоумышленник пришел в 23:00 к зданию посольства, расположенного на проспекте Азадлыг, и стал размахивать там пистолетом. Об этом агентству Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Мужчину с пистолетом в руке удалось задержать до того, как он успел натворить что-то непоправимое. Сотрудники 21-го отделения полиции Насиминского района задержали нападавшего и привезли в участок.

Оперативники считали, что перехватили опасного преступника, но оказалось, что пистолет в руке у нарушителя был игрушечный. Да и сам злоумышленник оказался не здоров. Выяснилось, что житель Сумгайыта Гулиев Видади Исмайыл оглу, 1983 года рождения, страдает психическими отклонениями. В связи с этим стражи порядка передали задержанного врачам психиатрической больницы номер 2.

А перед этим полицейские задали ему один вопрос: «Почему именно американское посольство?». Гулиев не смог ответить, он просто пожал в ответ плечами.