26 декабря в Москве состоится неформальная встреча лидеров стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Во встрече примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе встречи планируется подвести итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях, сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу Кремля.