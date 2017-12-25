Эхо пощечины на канале «Звезда» дошло и до «Первого Канала»!

Скандально известный шестерка армянских и западных спонсоров польский журналист Томаш Мацейчук во время передачи «Время Покажет» всячески пытался спровоцировать журналиста Фуада Аббасова на перепалку. Сначала Томаш обратился Фуаду с призывом, «Эй, эй слышь ты! Сюда смотри!»

Информацию распространяет интернет-сайт misra.ru.

Но не получив никакой реакции, начал демонстрировать свои нарисованные тату на конечностях. На попытки ведущего Артема Шейнина успокоиться Томаш не реагировал, высказывая реплики то про Карабах и Армению, то про Америку и Израиль, продолжая спровоцировать Фуада.

В результате ведущий Первого Канала высказал следящее мнение: «Убери свою татуху дешевую, она скорее у тебя не набитая, а нарисованная. …Карабах, всю в одну кучу. Проговорился, выдохнул? А теперь смотри! Сейчас Фуад Аббасов продемонстрировал тебе тот мир о котором ты так радостно говоришь. Тот мир о котором ты треплешь сидя на лавке, будет выглядеть ровно так, как ты сейчас продемонстрировал. Ты пытаешься что-то сказать Фуаду, а он даже на тебя внимание не обращает. Ты пыхтишь, у тебя пар из ушей, а ты сделать ничего не сможешь».

В ответ на это Томаш выкинул реплику продолжая сидеть на лавке, «Если я захочу, я сделаю». Артем в ответ на это сказал, «Да ничего ты не сделаешь, да и я тебе не дам ничего сделать и никто тебе не даст сделать. Я смогу тебя не только остановить, но и в другую сторону направить».

Во второй части программы на призывы ведущего «Не хами, пожалуйста, Томаш. Остынь дружище» польский журналист не выдержал и покинул студию Первого Канала.

