Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 26 декабря.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7001 маната.
Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 26 декабря.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7001 маната.
Дата: 2017/12/25 17:30
Раздел: Азербайджан, Экономика
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