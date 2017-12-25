Миф о лучшем министре иностранных дел «всех времён и народов», который тиражировали проармянские СМИ России, развёлся как дым.

Об этом пишет экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров в соцсети «Фейсбук».

«Сын турецкоподданного Боорис» издевается над Лавровым, а заодно, и над всей его с позволения сказать дипломатией, с «изуверским » британским юмором. Кстати о «300 Бентли, которые «не все» купили мидовцы» — прямой намёк на готовящийся список «друзей Оушена» , который готовятся опубликовать в феврале американцы.

Так что запасается «попкорном» и ждём, того, кого объявят виноватым за провалы во внешней политике России, перед предстоящими президентскими выборами. Друзьям «Захаровой» в Азербайджане — приготовиться», — пишет Тофик Зульфугаров.