В рамках оптимизации сети автобусных маршрутов столицы ликвидирована маршрутная линия автобуса №155, курсировавшего от станции метро «Азадлыг проспекти» к поселкам Мехтиабад и Фатмаи.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, перевозка пассажиров в этом направлении будет осуществляться автобусами маршрута №108, количество которых соответственно увеличено.

Кроме того, разорван контракт с перевозчиком автобусного маршрута №170, курсирующего от станции метро «Мемар Аджеми» до поселка Бинагади. Причиной этого стали неоднократные ошибки и нарушения в его работе.