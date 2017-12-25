Водитель автобуса, совершивший наезд на людей около метро «Славянский бульвар», заявил, что перепутал педали тормоза и газа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Водитель автобуса, который въехал в толпу людей на Славянском бульваре в Москве, был задержан, передает РЕН ТВ.

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Версия об умышленном наезде рейсового автобуса на пешеходов в подземном переходе у станции метро «Славянский бульвар» в Москве полностью исключена. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Версия теракта исключена. Водитель не справился с управлением», — сказал собеседник агентства.

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Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход в районе метро «Славянский бульвар, мог не справиться с управлением, считают спасатели, передает РБК.

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Рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции «Славянский бульвар» на западе Москвы. По данным, погибли пять человек, 15 получили ранения, сообщает «Медуза».

На Славянском бульваре ДТП с автобусом pic.twitter.com/DiGcq6MTl7 — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 25 декабря 2017 г.

В пресс-службе ГИБДД сообщили агентству «Москва», что ДТП произошло в районе дома номер 3 по Славянскому бульвару.

По словам источника «Интерфакса», автобус заехал на тротуар, сбил несколько человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице.