В течение четырех дней — с 28 по 31 января в Баку и Сумгайыте будут организованы ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции.
Как передает Тренд, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Ярмарки будут организованы в следующих местах:
В Баку:
Хатаинский район — ул. Мазахира Рустамова, около кинотеатра «Бакы»;
Наримановский район — территория рынка Кешля;
Сабаильский район — поселок Бадамдар, ул. Сейрана Мамедова, за школой № 1;
Сураханский район — поселок Амирджан, ул. Малика Мустафаева 4, рядом с Объединением жилищно-коммунального хозяйства специального назначения № 3;
Бинагадинский район — Дарнагюль, ул. Кероглу Рахимова, 53, рядом с торговым центром Elit.
В Сумгайыте:
12-й микрорайон;
рядом со старым автовокзалом.