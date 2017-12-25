В течение четырех дней — с 28 по 31 января в Баку и Сумгайыте будут организованы ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции.

Как передает Тренд, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Ярмарки будут организованы в следующих местах:

В Баку:

Хатаинский район — ул. Мазахира Рустамова, около кинотеатра «Бакы»;

Наримановский район — территория рынка Кешля;

Сабаильский район — поселок Бадамдар, ул. Сейрана Мамедова, за школой № 1;

Сураханский район — поселок Амирджан, ул. Малика Мустафаева 4, рядом с Объединением жилищно-коммунального хозяйства специального назначения № 3;

Бинагадинский район — Дарнагюль, ул. Кероглу Рахимова, 53, рядом с торговым центром Elit.

В Сумгайыте:

12-й микрорайон;

рядом со старым автовокзалом.