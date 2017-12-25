Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) имеет достаточно средств для выплаты компенсаций вкладчикам Demirbank, чья лицензия отозвана, сообщает фонд в понедельник.

Как отмечается, дополнительная информация о месте и времени осуществления выплат будет оглашена.

DemirBank исключен из реестра членов Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF), отмечается в сообщении фонда.

«Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) 22 декабря приняла решение об аннулировании с 23 декабря лицензии на деятельность у DemirBank. На основании этого, ADIF в соответствии с законодательством с 25 декабря исключил DemirBank из реестра членов фонда и аннулировал выданное банку 30 июля 2007 года соответствующее свидетельство», — отмечается в сообщении.