25 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил народному артисту, выдающемуся пианисту Фархаду Бадалбейли орден «Истиглал», сообщает пресс-служба президента.
25 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил народному артисту, выдающемуся пианисту Фархаду Бадалбейли орден «Истиглал», сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2017/12/25 15:37
Раздел: Азербайджан
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