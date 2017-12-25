Министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Азад Рагимов ответил на вопрос касательно судьбы Федераций борьбы и велоспорта после отстранения от должности министра налогов Фазиля Мамедова.

«Мы не связываем спорт с личностями», — приводит портал 1news.az слова Азада Рагимова.

«В следующем году пройдет чемпионат мира во велоспорту — BMX. Он будет организован на высоком уровне. Думаю, это даст толчок развитию этого вида спорта в Азербайджане. У каждой федерации есть свои спонсоры. Сейчас у них никаких проблем нет. Давайте вспомним, когда до 1996 года у нас была 1-2 медали. И посмотрите на наши успехи сейчас».