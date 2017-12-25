В Баку введена в эксплуатацию альтернативная телевизионная башня.

Об этом сообщил Trend источник близкий к проекту.

По словам собеседника агентства, станция будет исполнять роль резервной и ее основной задачей будет обеспечение бесперебойного вещания государственных телеканалов в случае возникновении возможных проблем.

Для этих целей на телебашне установлены дополнительные ТВ передатчики, а до конца недели будут установлены передатчики FM-радио.

Альтернативная телебашня будет использоваться по мере необходимости, например во время проведения комплексной профилактики в эфирном пространстве.

В первое время посредством альтернативной телебашни будут транслироваться все телеканалы, включенные в социальный пакет, и «Общественное радио». Число радиоканалов в будущем может быть увеличено, по мере заинтересованности самих радиокомпаний.

Резервная телебашня, расположена в Наримановском районе Баку и связана с центральной Бакинской телебашней. Высота альтернативной телебашни составляет 140 метров.