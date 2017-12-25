До конца 2017-го года осталось меньше недели, и самое время не только подводить итоги, но и делать прогнозы – с учетом прошлых побед и неудач.

Своим прогнозом поделился с читателями Minval.az экономический эксперт Натиг Джафарли, который с уверенностью заявил, что 2018-й год будет намного легче уходящего.

— Во-первых, госбюджет на 2018 год увеличен почти на 4 миллиарда манатов. Дополнительные 4 миллиарда манатов будут иметь мультипликативный эффект и ремонтно-строительные работы будут опять восстановлены. Я имею ввиду ремонтно-строительные работы по государственным проектам, замороженные в период 2015-1017 гг.

Так же в жизнь будут внедряться и новые проекты, но, конечно же, не такие грандиозные, как раньше. Правительство решило делать ставку на мелкие ремонтно-строительные проекты – и в регионах, и в столице. Это делается для того, чтобы было открыто как можно больше рабочих мест. А потому все эти проекты будут рассматриваться как и социальные в том числе.

Единственное, что разочаровывает в этом случае — правительство решило вернуться к старой модели развития, которая была внедрена еще с 2003 года. За эти годы основным локомотивом развития страны, ростом ВВП был именно строительный сектор, и нефтяные бюджетные деньги были брошены в сферу строительства. Конечно же, было открыто много рабочих мест, но эта модель развития – неустойчивая, зависящая целиком и полностью от цены на нефть. Как только цены на нефть упали, эта модель тут же дала трещину и показала свою нежизнеспособность. Но почему-то ­- несмотря на многократные отрицательные примеры – правительство страны решило вновь вернуться именно к этой модели развития, а не к более прогрессивной и устойчивой. Наверняка это решение связано с тем, что цены на нефть поднялись почти на 30% в этом году, и госбюджет получил дополнительные доходы.

— Скажите, а была ли альтернатива этой нежизнеспособной модели развития?

— Альтернативой этой устаревшей модели была бы кардинальная реформа во всех сферах. Конечно же, нельзя не отметить, что работа в этом направлении велась. Но почему-то были приостановлены все преобразования.

В 2018-м году состояние экономики будет зависеть от цен на нефть. Действия правительства так же будут зависеть от цен на нефть. Экспортный потенциал почти на 92% зависит от нефти газа и нефтепродуктов. Это соотношение не меняется. Пока еще цены на нефть находятся на достаточно комфортном для Азербайджана уровне, но никто не дает гарантии, что в следующем году цены останутся на том же уровне. Если цены снова покатятся вниз, то экономика страны снова будет претерпевать кризис.

Если брать позитивные моменты: если цена на нефть будет держаться на стабильном для Азербайджана уровне, то это поможет правительству удержать манат. Манат сильнее не станет, ибо правительству Центробанка не выгодно, чтобы манат усилился на уровень более чем 1.70 гяпиков по отношению к доллару. Если цены на нефть упадут, то в будущем году манат так же будут ожидать большие потрясения.

2018-й – это год выборов, и поэтому мы можем наблюдать много новых социальных проектов, рассчитанных именно на выборы. Это будут временные проекты, которые помогут расширению рабочих мест, мы можем так же наблюдать некоторые шаги правительства в сторону снижения таможенных пошлин на определенную группу товаров. Эти шаги, хоть и рассчитанные на выборы, все же помогут экономической активности.

— Вступит ли Азербайджан в ВТО в 2018 году?

— Это один из самых сложных моментов. Судя по последним заявлениям официальных лиц, якобы в середине следующего года ожидается подписание первоначального протокола о запуске механизма по вступлению Азербайджана в ВТО. И сейчас параллельно ведутся переговоры с ЕС об экономическом партнерстве, и одним из основных пунктов этого договора является вступление Азербайджана в ВТО, потому что этот договор, особенно его торгово-экономическая часть, очень сильно зависит от решения правительства. Я думаю, что в следующем году мы можем увидеть какие-то шаги в этом направлении, скорее всего, будет подписан первоначальный протокол о запуске механизма вступления в ВТО, этот процесс занимает как минимум полгода. Напомню, что Азербайджан является единственной страной в мире, которая вела переговоры с ВТО не для того, чтобы вступить в ВТО, а для того, чтобы оттянуть момент вступления в эту организацию – начиная с 1997 года. В этом году было 20-летие переговоров. Таких долгих переговоров не вела ни одна страна мира. Причина затягивания вполне понятна: вступление в ВТО – это прозрачные правила игры и в таможне, и в налоговом законодательстве, в том числе создается механизм международного контроля. Для правительства Азербайджана такие прозрачные механизмы международного контроля не выгодны, мягко говоря.

— Если вступление в ВТО не выгодно правительству Азербайджана, то непонятны шаги в сторону прогресса в переговорах.

— Азербайджанское правительство очень хочет подписать стратегический договор с Евросоюзом, потому что Азербайджану сделано исключение: все страны подписали договор с Евросоюзом, даже Армения недавно подписала вторую часть этого договора, Азербайджан же не подписывает. И потому Азербайджану сделали эксклюзивное предложение, от которого наша страна не может отказаться, ибо нет вариантов.

— Не так давно был подписан очередной «Контракт века». Принесло ли это подписание ожидаемые результаты?

— В 2018-м году для продления «Контракта Века» будут выделены новые инвестиции, потому что основная цель – не рост добычи нефти в Азербайджане (многие восприняли это именно так), основная задача ВР, нефтяного консорциума и правительства Азербайджана – стабилизация добычи нефти, потому что добыча сильно падает. Только в 2017-м году уровень падения добычи нефти в Азербайджане наблюдался на отметке около 10%. Для того, чтобы добиться стабильности добычи нужны внедряться новые технологии, разработка новых месторождений, которые существуют на шельфе «Азери-Гюнешли-Чыраг». И на все это направленная определенная доля инвестиций, которая будет расти.

— Что Вы пожелаете народу Азербайджана в канун Нового 2018-го года?

— 2018-й год будет интересным годом: во-первых, президентские выборы, во-вторых, многое будет зависеть от международной обстановки. В 2018-м году всем нам, жителям страны, будет немного легче, чем в уходящем 2017-м, ибо увеличение госбюджета на 4 миллиарда манатов приведет к облегчению экономической ситуации. Я желаю всем нашим гражданам, желаю всем читателям сайта Minval.az здоровья, процветания.

Я желаю нашей стране процветания и стабильности, я желаю, чтобы жители нашей страны в будущем не интересовался ценами на нефть. Ведь не интересуется же этим вопросом народ Норвегии, хотя Норвегия является нефтяной страной и добывает нефти в два раза больше, чем добывает Азербайджан.

С наступающим Новым Годом!

Яна Мадатова

Minval.az