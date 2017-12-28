Уходящий год запомнился важными и значимыми событиями, произошедшими в Азербайджане. Сайт Mival.az представляет читателям топ-10 ключевых событий в стране в 2017 году.

1. Мехрибан Алиева назначена первым вице-президентом Азербайджана

По итогам прошедшего в сентябре 2016 года референдума в Конституцию Азербайджанской Республики были внесены изменения, предусматривающие учреждение института первого вице-президента и вице-президентов республики.

21 февраля президент подписал распоряжение о назначении Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана.

2. Открытие ж/д Баку-Тбилиси-Карс

30 октября в Баку состоялось официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). В церемонии участвовали прибывшие в азербайджанскую столицу по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министры Казахстана и Узбекистана Бакытжан Сагинтаев и Абдулла Арипов.

Строительство железной дороги БТК, общая протяженность которой составляет 826 километров, началось десять лет назад на основании межгосударственного соглашения между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Из-за растущей стоимости проекта, открытие железнодорожной магистрали откладывалось несколько раз. Первоначально стоимость проекта составляла 422 млн долларов, хотя согласно Баку, только Азербайджан вложил в него 640 млн долларов. В свою очередь, во время церемонии открытия 30-го октября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что в целом в проект БТК было инвестировано «более 10 миллиарда долларов».

На начальном этапе по железной дороге БТК планируется перевозить до 6,5 млн тонн грузов и около 1 миллиона пассажиров, хотя в будущем пиковая пропускная способность коридора должна составить 17 миллионов тонн грузов в год, а количество пассажиров должно увеличиться до 3 миллионов.

Эта магистраль должна стать частью так называемого нового «Шелкового Пути» – т.е. транспортного корридора в обход России, который свяжет Азию с Европой. Кроме того, открытие БТК еще больше усилило изоляцию Армении, закрепив окончательно за ней репутацию страны-изгоя.

3. Новые назначения в правительстве Азербайджана

13 февраля министерского портфеля лишился министр транспорта Зия Мамедов. Президент Ильхам Алиев в тот же день подписал распоряжение о создании Министерства транспорта, связи и высоких технологий. Новое министерство возглавил Рамин Гулузаде, ранее занимавший должность министра связи и высоких технологий Азербайджана.

5 декабря, спустя 17 лет работы в должности министра налогов был уволен Фазиль Мамедов.

Еще одним распоряжением глава государства назначил на пост министра налогов Микаила Джаббарова, возглавляющего ранее министерство образования страны.

9 июня умер министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, на его место был назначен бывший посол Азербайджана в Германии Пярвиз Шахбазов.

4. Посольский скандал с Россией

Азербайджан решился бросить вызов кадровым решениям Москвы на постсоветском пространстве. Баку не согласился с назначением Георгия Зуева, занимающего в ведомстве Сергея Лаврова должность заместителя директора департамента кадров, новым послом России в Азербайджане. Кандидатура Зуева была утверждена Госдумой еще в июле, однако МИД РФ так и не получил от Баку агреман на его назначение.

Россия никогда не запрашивала агреман на Георгия Зуева у правительства Азербайджана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако первый зампред Комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин заявил, что профильный думский комитет кандидатуру Зуева все же рассмотрел и одобрил.

«Комитет ГД РФ по делам СНГ 5 июля 2017 года рассматривал кандидатуру Зуева, но теперь уже кандидатура этого дипломата не рассматривается, президент РФ, скорее всего, будет вносить другую кандидатуру на этот пост», — сказал в декабре парламентарий в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

5. Подписание нового «Контракта века»

14 сентября в Баку при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли».

Соглашение предусматривает продление «Контракта века» (соглашение PSA о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли») до 2050 года. В соответствии с новым контрактом доля SOCAR увеличивается до 25%.

6. Встреча президентов Азербайджана и Армении в Женеве и возобновление переговоров по Карабаху

Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян 16 октября в Женеве провели переговоры при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На встрече присутствовали также главы МИД двух стран Эльмар Мамедъяров, Эдвард Налбандян и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. После переговоров состоялась встреча президентов в формате тет-а-тет.

В совместном заявлении МГ ОБСЕ по итогам встречи отмечается, что президенты согласились принять меры по интенсификации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряжения на линии соприкосновения.

Сопредседатели выразили свое удовлетворение переговорами, которые состоялись после долгого перерыва.

7. Интенсификация переговоров Азербайджана с Евросоюзом

Сначала текущего года Европейский союз и Азербайджан заметно продвинулись в обсуждении проекта нового соглашения о стратегическом партнерстве. Так, 6 февраля в Брюсселе с участием президента Ильхама Алиева прошли переговоры на высшем уровне, а 24 ноября азербайджанский лидер, находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгия, по приглашению президента Совета Европейского Союза Дональда Туска принял участие в Саммите Восточного партнерства.

8. Дело Ильгара Мамедова и намек на его освобождение со стороны властей

7 декабря помощник президента Азербайджана по внешним вопросам Новруз Мамедов заявил, что лидер оппозиционного движения «Республиканская Альтернатива» (ReAl) Ильгар Мамедов может быть освобожден при определенных условиях.

Помощник президента сказал, что Ильгар Мамедов может быть условно освобожден, учитывая, что он отбыл две трети от срока наказания, если он напишет просьбу об этом. «Мы готовы к переговорам», — сказал Мамедов.

Накануне, 6 декабря, комитет министров Совета Европы начал судебное разбирательство в отношении Азербайджана в связи с отказом обеспечить безусловное освобождение Мамедова, решение о чем было принято Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) еще в 2014 году.

Адвокат Ильгара Мамедова Фуад Агаев заявил, что его подзащитный не намерен просить о смягчении наказания, потому что считает себя невиновным и настаивает на полном оправдании.

9. «Карабах» впервые в истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Карабах» впервые в истории азербайджанского футбола пробился в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Азербайджанская команда в ответной игре раунда плей-офф Лиги чемпионов уступила «Копенгагену» (Дания) со счетом 2:1. В результате по сумме двух матчей и гостевым голом «Карабах» прошел в групповой этап Лиги чемпионов, а «Копенгаген» — в групповой этап Лиги Европы.

Первый матч с датской командой был сыгран «Карабахом» со счетом 1:0.

10. Проведение крупных спортивных мероприятий

В уходящем году в Баку были проведены многочисленные спортивные мероприятия. Основными из них были IV Исламские игры, церемония открытия которых состоялась в Баку 12 мая и бакинский этап Гран-при Азербайджана «Формулы-1», стартовавший в столице 23 июня.

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