25 декабря Министерство образования провело презентацию пилотного проекта по преподаванию школьного предмета «Информатики» в новом формате, который позволит учить детей новым технологиям и цифровым навыкам на практике.

На мероприятии руководитель пилотного проекта Фахри Гурбанов рассказал о том, что пилотный проект осуществляется совместно с международной образовательной компанией «Алгоритмика» — разработчиком ИТ-систем и курсов по обучению детей программированию.

Пилотный проект преследует следующие основные цели — развитие алгоритмического мышления и логики, изучение основ программирования, развитие проектного мышления, развитие любознательности.

С сентября 2017 года пилотный проект, охватывающий пятые классы, был запущен в двух школах Баку – школе №23 и №24. С ноября к проекту присоединилось еще 5 школ – школа №27, №145, №240, образовательный комплекс №132-134 и Классическая гимназия №160. С февраля 2018 количество школ планируется довести до 40. Таким образом, за полгода пилотный проект охватит около 5000 учеников.

Было отмечено, что программа сочетает в себе лучшие практики обучения детей программированию, разработанные профессиональной командой методистов и педагогов, с использованием самых прогрессивных и инновационных методик. В программе обучения использован подход смешанного обучения (blended learning), комбинирующий занятия в классе с учителем и индивидуальную работу с онлайн-тренажером. Учителя и ученики получают индивидуальные аккаунты для работы в единой ИТ-системе, которая доступна с любого компьютера, имеющего выход к сети интернет. Данная образовательная ИТ-платформа уже успешно используется в России, Казахстане, Польше, Израиле и Кипре.

В результате усовершенствования формата преподавания предмета «Информатики», мы планируем существенно повысить уровень компьютерной грамотности выпускников школ, привлечь внимание учеников к высокотехнологичным профессиям, тем самым увеличив базу абитуриентов для поступления в ВУЗы по компьютерным и цифровым специальностям. Популяризация программирования и увеличение количества квалифицированных кадров позволит Азербайджану быть более конкурентоспособным на международной арене. Отметим, что во всем мире обучение цифровым навыкам становится неотъемлемой частью основной школьной программы.