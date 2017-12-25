Кабинет министров Азербайджана утвердил новые ставки акцизов на импортируемые в страну товары.

Как сообщает АПА, согласно решению Кабмина, новые ставки вступят в силу с 23 января 2018 года.

Согласно решению, акциз на импортируемый в республику бензин моторный, за исключением бензинов авиационных, с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом до 95 составит 200 манатов за тонну (ранее 1 манат); акциз на импортируемый в республику бензин моторный, за исключением бензинов авиационных, с содержанием свинца более 0,013 г/л и октановым числом до 95 — 200 манатов за тонну (ранее 1 манат); акциз на импортируемый в республику бензин моторный, за исключением бензинов авиационных, с содержанием свинца более 0,013 г/л и октановым числом до 98 — 80 манатов за тонну; акциз на импортируемый в республику бензин моторный, за исключением бензинов авиационных, с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом 98 и выше — 120 манатов за тонну.