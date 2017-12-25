26 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью местами будет слабый туман, временами усиливающийся северо-западный ветер вечером стихнет.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7°, днем 9-12°, в Баку ночью 5-7°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако на Большом Кавказе в отдельных местах возможны дожди. Местами будет туман. Подует временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 9-14° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла.