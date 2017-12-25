«Этот год стал знаменательным для азербайджанского спорта. Поставленные задачи были достойно выполнены, увеличилось количество медалей».

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Азад Рагимов сказал на церемонии, посвященной спортивным итогам 2017 года, в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта.

Министр сообщил, что в 2017 году азербайджанские спортсмены приняли участие в 234 международных соревнованиях, в том числе в чемпионатах мира и Европы: «В нашей республике было организовано 2019 внутренних соревнований. Азербайджан принял у себя 55 международных соревнований. Самым важным из них были IV Игры исламской солидарности».